Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 23: Hula Moola
20 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Ton und Allen machen sich auf den Weg nach Hawaii für eine Auktion - dabei werden sie von einer neuen temperamentvollen Assistentin begleitet. Auf der Insel können sie mehrere Geräte für Unterwasserreisen ergattern und außerdem einen antiken Schlitten, mit dem man einst Vulkane herabgefahren ist.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.