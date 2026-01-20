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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Gold 'n' Gloves

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 26vom 20.01.2026
Gold 'n' Gloves

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 26: Gold 'n' Gloves

20 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Bei einer Versteigerung muss sich das Team mit einem harten Konkurrenten auseinandersetzen, der Tons böser Zwilling zu sein scheint. Dennoch stoßen die erfahrenen Auktionsjäger auf Gold - und zwar jede Menge Barren, die Tausende Dollar wert sind.

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