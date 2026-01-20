Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 26: Gold 'n' Gloves
20 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Bei einer Versteigerung muss sich das Team mit einem harten Konkurrenten auseinandersetzen, der Tons böser Zwilling zu sein scheint. Dennoch stoßen die erfahrenen Auktionsjäger auf Gold - und zwar jede Menge Barren, die Tausende Dollar wert sind.
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.