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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Gone in 20 Seconds

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 25vom 03.04.2026
Gone in 20 Seconds

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 25: Gone in 20 Seconds

20 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12

Der Laden läuft schlecht und Mitarbeiterin Big Sis hat den "Auktion Hunters" gekündigt. Allen und Ton beschließen, einen Buchhalter zu Rate zu ziehen. Doch zuerst wollen die Auktionsprofis neue Ware auf einer Auktion kaufen. Dort macht ein alter Rivale den beiden das Leben schwer ...

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