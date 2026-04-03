Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 26: To Pawn or Not to Pawn
20 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12
Große Veränderungen stehen an: Während Big Sis sich von den "Auction Hunters" verabschiedet, überlegen Allen und Ton, ihren Laden an ihren Vermieter zu verkaufen. Ton würde sich über diesen Neustart freuen, doch sein Geschäftspartner zeigt sich skeptisch.
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.