Auf dem Roten Stuhl: Matthias StrolzJetzt kostenlos streamen
Auf dem Roten Stuhl
Folge 66: Auf dem Roten Stuhl: Matthias Strolz
Die Stars aus Kabarett, Kleinkunst und Popmusik öffnen ihm ihr Herz, ganz persönliche Gespräche, wie man sie sonst nie hört, sind die Folge. In dieser neuen und exklusiv für ORF III aufgezeichneten Ausgabe von "Auf dem Roten Stuhl" begrüßt Bernhard Egger eine Persönlichkeit, die etwas aus dem Schema fällt: Matthias Strolz. Jahrelang Berufspolitiker, sattelte Strolz 2018 zum Musiker um. Mit Kurt Razelli gelang ihm sogar der Sprung in die FM4-Charts. Der Mitbegründer der Regierungspartei NEOS kündigte 2024 seinen Parteiaustritt an. Welche Pläne Strolz verfolgt und was ihn antreibt, das erforscht Bernhard Egger in einem intimen Gespräch. Bildquelle: ORF/Bernhard Egger
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick