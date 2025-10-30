Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf dem Roten Stuhl - Die Show: Herbert Prohaska

ORF IIIStaffel 1Folge 67vom 30.10.2025
67 Min.Folge vom 30.10.2025

Moderator Bernhard Egger begrüßte in der Bühne im Hof in St. Pölten niemand Geringeren als Österreichs Jahrhundertfußballer und Kultkommentator Herbert "Schneckerl" Prohaska, der seinen 70. Geburtstag feiert. Neben humorvollen Anekdoten aus seiner Karriere zeigt sich Prohaska auch musikalisch: Gemeinsam mit Sänger Pete Art und der großartigen Live-Band um Geri Schuller, Hanna Pichler, Michael Egger, Erich Buchebner und Bernhard Egger himself präsentierte er seine Lieblingshits. Ein Abend voller Schmäh, Musik und Emotion – ein würdiges Fest für einen Publikumsliebling. Bildquelle: ORF/Bernhard Egger/Andreas Müller

ORF III
