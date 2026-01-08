Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 68vom 08.01.2026
64 Min.Folge vom 08.01.2026

Diesmal nimmt niemand Geringerer als Starkabarettistin und Publikumsliebling Monika Gruber Platz auf dem "roten Stuhl". In einem ganz persönlichen Gespräch erzählt Gruber aus ihrem Leben, ordnet aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen ein ("Die Deppen werden jeden Tag mehr") und wird so richtig emotional, dass sogar die Tränen fließen. Monika Gruber, wie man sie so noch nicht erlebt hat! Bildquelle: ORF/Bernhard Egger

