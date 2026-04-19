Aufgebläht, überreguliert, reformmüde: Österreich braucht eine Rosskur!Jetzt kostenlos streamen
Auf den Punkt gebracht - Der Pragmaticus
Folge 3: Aufgebläht, überreguliert, reformmüde: Österreich braucht eine Rosskur!
7 Min.Folge vom 19.04.2026
Jeder zweite Österreicher findet, dass die Politiker zu verschwenderisch mit unseren Steuern umgehen. Es braucht dringend Reformen und trotzdem passiert: NICHTS! Wie diese Reformen aussehen könnten und wir uns dabei sogar noch Geld sparen, das verrät Ihnen: "Der Pragmaticus".
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