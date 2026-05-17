Österreichs Gesundheitssystem: Warum 57 Milliarden Euro nicht reichenJetzt kostenlos streamen
Auf den Punkt gebracht - Der Pragmaticus
Folge 4: Österreichs Gesundheitssystem: Warum 57 Milliarden Euro nicht reichen
8 Min.Folge vom 17.05.2026
Drei Wochen warten auf den Hausarzt, drei Monate auf den Facharzt, teils mehrere Jahre auf eine Operation: Österreichs Gesundheitssystem ist krank. Die Diagnose? Klar. Die Ursache? Das System selbst. "Auf den Punkt gebracht - Der Pragmaticus" nimmt unser Kassen-System unter die Lupe.
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