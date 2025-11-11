Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There
Folge 8: Das Seemonster
40 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12
Experten analysieren mithilfe der neuesten Technik das schier Unglaubliche: Ein Foto aus dem Jahr 1965 könnte der Beweis dafür sein, dass ein prähistorisches Wesen einen tiefen dunklen See bewohnte.
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2020
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC