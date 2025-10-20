Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There
Folge 25: Bigfoot im Rausch
20 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12
Die Doku-Reihe beschäftigt sich mit den mysteriösesten Video-, Foto- und Audioaufnahmen aus aller Welt. Ein Mann behauptet, er habe während eines Waldspaziergangs Bigfoot vor die Linse bekommen. Und: Mysteriöse Wandmalereien in Indien - Wurden sie von Außerirdischen hinterlassen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC