Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There

Übernatürliche Kräfte

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 27vom 04.11.2025
Übernatürliche Kräfte

Übernatürliche KräfteJetzt kostenlos streamen

Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There

Folge 27: Übernatürliche Kräfte

20 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12

Die Doku-Reihe beschäftigt sich mit den mysteriösesten Video-, Foto- und Audioaufnahmen aus aller Welt. Experten analysieren spektakuläre Aufnahmen von Extremsportlern, die sich über fahrende Autos katapultieren. Und: Eine mysteriöse kriechende Kreatur scheint nicht von dieser Erde zu stammen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There
Kabel Eins Doku
Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There

Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There

Alle 2 Staffeln und Folgen