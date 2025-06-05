Auf eine Melange mit Musalek: Alkoholkonsum in Österreich - wie viel ist zu viel?Jetzt kostenlos streamen
Folge 17: Auf eine Melange mit Musalek: Alkoholkonsum in Österreich - wie viel ist zu viel?
54 Min.Folge vom 05.06.2025
Bei einer Melange spricht Prof. Dr. Michael Musalek über unterschiedliche Aspekte und Sichtweisen von Krisen und psychischen Ausnahmesituationen.
