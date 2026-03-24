Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf eine Melange mit Musalek

Auf eine Melange mit Musalek: Worte, die verletzen - wenn Sprache zur Waffe wird

ORF IIIStaffel 1Folge 23vom 24.03.2026
Auf eine Melange mit Musalek: Worte, die verletzen - wenn Sprache zur Waffe wird

Auf eine Melange mit Musalek: Worte, die verletzen - wenn Sprache zur Waffe wirdJetzt kostenlos streamen

Auf eine Melange mit Musalek

Folge 23: Auf eine Melange mit Musalek: Worte, die verletzen - wenn Sprache zur Waffe wird

56 Min.Folge vom 24.03.2026

Körperliche Verletzungen und Übergriffe werden in unserer Gesellschaft zu Recht geahndet und mit rechtlichen Schritten belegt. Im Gegenteil dazu werden verbalen Verletzungen, gerade in der digitalen Welt, oft keine Grenzen gesetzt. Die Absender, Blogger und Poster überlegen nicht bzw. in nur rudimentärer Weise, wie ihre Aussagen beim Gegenüber ankommen, was sie bewirken und welche Schmerzen sie bereiten können. Solche Angriffe können als Konsequenz schwere psychische Krisen, Suizidalität, Rufmord und Existenzverlust nach sich ziehen. Man muss hier nicht nur an Prominente denken, deren Karriere durch diese Form von Rufmord ein jähes Ende findet, sondern auch an Kinder und junge Menschen, die dadurch in schwere Lebenskrisen gedrängt werden. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf eine Melange mit Musalek
ORF III
Auf eine Melange mit Musalek

Auf eine Melange mit Musalek

Alle 1 Staffeln und Folgen