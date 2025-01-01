Auf Streife - Berlin
Folge 31: Bam! Bus!
46 Min.Ab 12
Ein junges Mädchen wurde an einem Busbahnhof von einem rückwärts rollenden Bus erfasst und schwer verletzt. Ist die Busfahrerin wirklich verantwortlich für das Unglück? Ein Imbissbesitzer ruft die Polizei: Als er aus dem Lager kam, fand er sein Lokal verwüstet, an der Fensterscheibe ist ein blutiger Handabdruck zu sehen - er vermutet ein Verbrechen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1