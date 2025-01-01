Eine verhängnisvolle EntlassungJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Berlin
Folge 39: Eine verhängnisvolle Entlassung
44 Min.Ab 12
Die Polizei wird zu einer Speditionsfirma gerufen. Der Zoll hat in einem LKW Schmuggelware gefunden. Der Fahrer hat nun Angst vor einer Entlassung und droht, sich etwas anzutun. - Die Polizei kontrolliert einen bewusstlosen Betrunkenen. Doch der Mann ist nicht betrunken, sondern verletzt und kann sich nicht einmal mehr an seinen Namen erinnern. - Die Polizisten sind zu Fuß auf Streife unterwegs. Sie beobachten eine auffällige Mädels-Gruppe, die alkoholisiert in einen PKW steigt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1