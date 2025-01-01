Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Eine verhängnisvolle Entlassung

SAT.1Staffel 2Folge 39
Eine verhängnisvolle Entlassung

Eine verhängnisvolle EntlassungJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 39: Eine verhängnisvolle Entlassung

44 Min.Ab 12

Die Polizei wird zu einer Speditionsfirma gerufen. Der Zoll hat in einem LKW Schmuggelware gefunden. Der Fahrer hat nun Angst vor einer Entlassung und droht, sich etwas anzutun. - Die Polizei kontrolliert einen bewusstlosen Betrunkenen. Doch der Mann ist nicht betrunken, sondern verletzt und kann sich nicht einmal mehr an seinen Namen erinnern. - Die Polizisten sind zu Fuß auf Streife unterwegs. Sie beobachten eine auffällige Mädels-Gruppe, die alkoholisiert in einen PKW steigt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen