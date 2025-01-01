Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Um den Schlaf gebracht

SAT.1Staffel 3Folge 26
Um den Schlaf gebracht

Folge 26: Um den Schlaf gebracht

44 Min.Ab 12

Die Polizei schlichtet einen Streit zwischen einer Autofahrerin und einem Radler nach einem Unfall, der aber von einer Frau in Trance verursacht wurde. In der Praxis ihres Hypnose-Therapeuten decken die Beamten Unglaubliches auf. - Die Polizei wird von einem besorgten Vater zur Adresse seiner Ex-Frau gerufen. Er macht sich Sorgen um seinen Sohn, der angeblich zwanghaft von ihm ferngehalten wird. Seine Angst ist leider berechtigt.

