Auf Streife - Berlin
Folge 102: Schoko-Schock
44 Min.Ab 12
Eine Späti-Besitzerin will gesehen haben, wie ein Mann einen kleinen Jungen angefahren hat. Der aber sagt, der Junge sei einfach vor seinem Auto umgekippt. Was haben die Schokoladenreste am Mund des Kleinen damit zu tun? - Eine Frau bittet die Polizisten um Hilfe: Ihre Schwester hatte ein Date im Kino und schickte ihr eine Notruf-SMS. Seitdem fehlt von der Schwester jede Spur. - Zwei Jungs prügeln sich vor einem Restaurant, es geht um eine aufreizende Frauenfigur aus Pappe ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1