Auf Streife - Berlin

Raub außer Kontrolle

SAT.1Staffel 4Folge 103
Raub außer Kontrolle

Auf Streife - Berlin

Folge 103: Raub außer Kontrolle

44 Min.Ab 12

Bei einer Verkehrskontrolle braust ein PKW an den Beamten vorbei. Doch so einfach entkommt er nicht, denn es wird klar, der Fahrer hat etwas zu verbergen. - Eine Walkerin alarmiert die Beamten, da sie im Park Schreie hört. Vor Ort läuft den Polizisten eine seltsam aufgedrehte Frau in die Arme. - Aus einem Haus wirft eine Frau Klamotten und andere Gegenstände in den Vorgarten, eine zweite Frau versucht erfolglos, sie davon abzuhalten. Was ist hier los?

SAT.1
