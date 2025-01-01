3 ... 2 ... 1 ... jetzt ist es deins!Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Berlin
Folge 104: 3 ... 2 ... 1 ... jetzt ist es deins!
45 Min.Ab 12
Eine Taxifahrerin vermutet, dass es sich bei einem Fahrgast um einen Kriminellen handelt. Sie sperrt ihn kurzerhand ins Taxi und ruft die Polizei. - In einem Gartencenter ist das Auto einer neuen Mitarbeiterin verunglückt. Die Frau ist verschwunden, aber ein Messer und ihre Handtasche sind noch da. - Auf Streife sehen die Polizisten zwei Männer, die mit einem mobilen Klohaus rumhantieren. Was oder wen wollen sie hier beseitigen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1