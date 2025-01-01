Auf Streife - Berlin
Folge 108: Der Bobby-Car-Trip
44 Min.Ab 12
Auf einer Straße kreuzt ein Kleinkind auf einem Bobby-Car den Weg der Beamten. Sofort blockieren sie den Verkehr und retten das Kind. Wo ist die Mutter? - In einer Kneipe wurde ein Mann von zwei aggressiven Rockern angegriffen. Als die Polizisten vor Ort erscheinen, sind alle Beteiligten noch voll zu Gange. - In ihrer Pause wollen die Beamten zur Reinigung, doch niemand ist im Laden. Als sie dicke Blutstropfen auf dem Tresen entdecken, ahnen sie: Hier ist Gefahr in Verzug!
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1