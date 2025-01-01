Auf Streife - Berlin
Folge 109: Heiße Anschuldigung
44 Min.Ab 12
Ein Mann, der sich nur in Unterhose und Trenchcoat bekleidet in der Nähe eines Spielplatzes aufhält, löst einen Notruf aus. Haben es die Polizisten mit einem Perversen zu tun? - Ein Taxifahrer streitet sich mit zwei Frauen, die ihre Fahrt nicht bar bezahlen können. Den Frauen geht es gar nicht ums Geld, sondern um eine verschwundene Teenagerin. - Während einer Fußstreife stoßen die Beamten auf eine Frau, die A4-Blätter aufsammelt - darauf ist sie leicht bekleidet zu sehen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1