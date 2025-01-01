Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Baby in der Hochzeitssuite

SAT.1Staffel 4Folge 110
Das Baby in der Hochzeitssuite

44 Min.Ab 12

Die Polizisten werden zu einer Hochzeitssuite gerufen, in der ein frisch gebackenes Ehepaar laut streitet - was hat das Baby auf dem Bett damit zu tun? - Eine ältere Dame im Bademantel und mit Lockenwicklern im Haar verteilt munter Geldscheine und Schnapspralinen an Fremde, dann eskaliert die Situation. - Die Polizisten werden zu einer bizarren Situation in ein Yoga-Studio gerufen: sie finden drei halbnackte Frauen in Yoga-Posen, die auf nichts reagieren.

