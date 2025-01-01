Auf Streife - Berlin
Folge 113: Blutige Erpressung
45 Min.Ab 12
Der Besitzer eines Reinigungsunternehmens wurde überfallen und gefesselt. Warum trägt er eine Babyhaube und ein Schlabberlätzchen? - Als eine Frau ihr Auto aus der Waschanlage holt, ist das Wort "Hure" in großen Lettern auf der Kühlerhaube eingekratzt. - Die Polizisten eilen zu einer Joggerin, die sich verfolgt fühlte. Gemeinsam suchen sie nach dem Mann mit der Maske. - Ein Notruf führt die Beamten zu einem Mietshaus, in dem ein Kinderwagen gebrannt hat.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1