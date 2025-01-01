Auf Streife - Berlin
Folge 115: Nackt und auf zack
44 Min.Ab 12
Vor den Augen der Polizisten verfolgt eine Frau einen halbnackten Mann. Sie bezeichnet ihn als Dieb - die Beamten greifen sofort ein. - So einen Nachbarschaftsstreit erleben die Polizisten nicht jeden Tag: Zwei Männer jagen sich, der eine hat ein Toupet in der Hand ... - Bei einem Verkehrsunfall gibt ein 13-jähriger Junge an, dass er der Fahrer des Autos war. Doch die Beamten erkennen schnell, dass er lügt.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
