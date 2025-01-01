Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Sturz vom Teufelsberg

SAT.1Staffel 4Folge 119
Sturz vom Teufelsberg

Folge 119: Sturz vom Teufelsberg

44 Min.Ab 12

Die Polizei wird zur Ruine auf dem Teufelsberg gerufen. Ein Kletterer ist abgestürzt - er liegt regungslos auf dem Boden und hat blaue Farbe an sich. Unfall oder Absicht? - In einem Sonnenstudio eskaliert ein Streit, als eine Kundin sonnenverbrannt und stinksauer die Mitarbeiterin zur Rede stellt. - Bei einem Verkehrsunfall wurde eine Frau angefahren, die spärlich bekleidet ist. Sie gibt an, ihrem Peiniger entkommen zu sein ...

