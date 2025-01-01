Auf Streife - Berlin
Folge 120: Randale im Arbeitsamt
44 Min.Ab 12
Die Polizisten werden zum Arbeitsamt gerufen. Eine Frau möchte vehement in das geschlossene Gebäude und greift sogar den Wachmann an. - Vor der Markthalle sitzen drei Frauen auf einer Picknickdecke um Essen herum, die wiederholt Sätze zum Abnehmen murmeln. Die Polizisten sprechen sie an. - Ein Notruf aus einer Kita führt die Beamten zu einem Kind, das unter einem umgekippten Regal eingeklemmt ist und blutet, von der Erzieherin fehlt jede Spur.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1