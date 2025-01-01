Auf Streife - Berlin
Folge 121: Allein im Bus
44 Min.Ab 12
Als eine Frau aus einem Bus aussteigt und einer Verletzten hilft, fährt der Bus mit ihrer kleinen Tochter einfach weiter. Ist der Busfahrer wirklich so rücksichtslos? - Die Polizisten werden zu einem ausufernden Abischerz gerufen. Sie schlichten und betonen, dass alles nur Spaß ist, doch dann gibt es eine verletzte Schülerin. - Die Streife wird Zeuge, wie eine Frau einen Obdachlosen festhält, der an ihem Auto war und der ihr womöglich Geld geklaut hat.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1