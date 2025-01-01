Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Schulschwänzer in Gefahr

SAT.1Staffel 4Folge 123
Schulschwänzer in Gefahr

Schulschwänzer in GefahrJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 123: Schulschwänzer in Gefahr

45 Min.Ab 12

Eine Lehrerin macht sich Sorgen um einen Schüler, der seit drei Tagen nicht zum Unterricht erschienen ist. Vor der Wohnung des Schülers sind Blutspuren ... - Ein Fahrschulauto ist direkt vor der Fahrschule gegen eine Mauer gefahren. Vom Fahrer fehlt jede Spur, doch der Beifahrer liegt noch bewusstlos im Auto. - In einem heruntergekommenem Mehrfamilienhaus hat ein Rowdie mit Essen eines Lieferservices herumgesaut. Doch warum stehen da überhaupt so viele Lieferungen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen