Auf Streife - Berlin
Folge 123: Schulschwänzer in Gefahr
45 Min.Ab 12
Eine Lehrerin macht sich Sorgen um einen Schüler, der seit drei Tagen nicht zum Unterricht erschienen ist. Vor der Wohnung des Schülers sind Blutspuren ... - Ein Fahrschulauto ist direkt vor der Fahrschule gegen eine Mauer gefahren. Vom Fahrer fehlt jede Spur, doch der Beifahrer liegt noch bewusstlos im Auto. - In einem heruntergekommenem Mehrfamilienhaus hat ein Rowdie mit Essen eines Lieferservices herumgesaut. Doch warum stehen da überhaupt so viele Lieferungen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1