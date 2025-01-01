Auf Streife - Berlin
Folge 126: Umgang Verboten
45 Min.Ab 12
Eine Teenagerin kommt schwankend auf die Polizisten zu und bricht vor ihnen zusammen. Bevor sie das Bewusstsein verliert, hat sie noch eine Botschaft. - Vor einer Arzpraxis trägt ein Mann nur ein OP-Hemd, sein nackter Hintern ist zu sehen und er möchte auf dem Gehweg den Verkehr regeln. - Ein Notruf führt die Polizisten zu einem Haus, in dem sie von einer Frau mit einer Schaufel bedroht werden. Sie hat eine fürchterliche Entdeckung gemacht.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
12
