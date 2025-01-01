Auf Streife - Berlin
Folge 127: Blutiger Brautkleidkauf
44 Min.Ab 12
Eine Frau in einem Brautkleid taumelt aus einem Brautmodengeschäft und ruft um Hilfe. Die Polizisten sehen, dass sie verletzt ist, sie sucht nach ihrer Schwester! - Bei einem Einbruch in einem Haus soll der Täter noch vor Ort sein, und tatsächlich sehen die Beamten eine Frau, die flüchten will. - In einem Café, das für eine geschlossene Gesellschaft hergerichtet wurde, herrscht Chaos. Ein junger Mann versucht, vor zwei Angestellten zu fliehen - was ist hier los?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1