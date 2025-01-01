Speed-Dating ausser KontrolleJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Berlin
Folge 129: Speed-Dating ausser Kontrolle
44 Min.Ab 12
Beim Speed-Dating in einem Café rastet ein Teilnehmer aus und randaliert mit einer Axt. Den Beamten erklärt er, dass er sein Geld wegen Betrugs zurück will. - Auf Streife treffen die Beamten auf einen kleinen Jungen auf einem Dreirad, der das Bewusstsein verloren zu haben scheint. Außerdem riecht er nach Alkohol. - In einem Billighotel will eine Frau unter allen Umständen Zutritt zu einem Film-Casting in einem Zimmer. Der Portier will sie allerdings davon abhalten.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1