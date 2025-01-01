Auf Streife - Berlin
Folge 132: Liebe geht durch den Magen
45 Min.Ab 12
Die Beamten werden zu einer Pizzeria gerufen. Hier liegt der Pizzabote zusammengeschlagen auf dem Boden. Zudem ist sein Roller samt Lieferung gestohlen worden! Die Lieferadresse versetzt die Chefin in Panik ... - In einer Einbahnstraße versucht ein aggressiver Mann mit einem Baseballschläger die Autoscheibe eines jungen Paares einzuschlagen. - Auf Streife entdecken die Polizisten einen Transporter, aus dem ein Fuß herausragt.
Auf Streife - Berlin
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1