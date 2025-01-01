Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

SAT.1Staffel 4Folge 138
Folge 138: Kuck mal, wer da spricht

45 Min.Ab 12

Eine Babysitterin ist entsetzt: Während ihrer Aufsichtspflicht hat sie mit ihrem Freund ein Schäferstündchen abgehalten. Nun ist das zu betreuende Kind verschwunden! - Die Jugendamts-Mitarbeiterin Melanie Runge vom Mädchennotdienst in Berlin will einem bettelndem Mädchen helfen, als ein Bahnhofs-Dealer sie attackiert. - Ein dreister Überfall ereignet sich wenige Meter neben den Polizisten: Ein vermummter Mann entreißt einer Frau zwei Pakete, als diese die Haustür öffnen will.

