Auf Streife - Berlin
Folge 31: Kalte Räumung, Berliner Art
44 Min.Ab 12
Eine Mieterin muss mit ansehen, wie Fremde ihre Wohnung leerräumen. Die Beamten beenden zunächst die Plünderung. Doch in diesem Fall geht es eigentlich gar nicht um Geld. - Bei einem Wendemanöver hat eine völlig überforderte Blondine mehrere Autos beschädigt. Sie ist uneinsichtig, bis die Polizei in ihrem Wagen Schmugglerware findet und die Frau den Polizisten schließlich helfen will, die Täter in eine Falle zu locken.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1