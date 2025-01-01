Auf Streife - Berlin
Folge 36: Der Skorpion, der mich liebte
45 Min.Ab 12
Als eine Frau ein Paket öffnet, wird sie von einem Skorpion gestochen, der in dem Karton enthalten war. Hat jemand mit Absicht das Tier dort platziert? - Wegen einer Prügelei zwischen Schülern werden die Polizisten von einer Lehrerin gerufen. Zwei 18-Jährige wollten den Rucksack eines Zehnjährigen stehlen, in dem Videospiele enthalten sind. Wo hat der Kleine die für ihn noch verbotenen Spiele her?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1