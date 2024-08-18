Denn sie wissen nicht, was sie tunJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Berlin
Folge 40: Denn sie wissen nicht, was sie tun
Folge vom 18.08.2024
Die Beamten müssen sich um Eltern kümmern, die große Angst um ihre Tochter haben. Vor dem Haus liegt eine kaputte Stoßstange und der Vater ist überzeugt, dass seine Tochter in großer Gefahr schwebt. - An einem Bahngleisabschnitt hält ein Gleisarbeiter einen kleinen Jungen fest, während er von zwei Teenagern mit Farbsprühdosen angegriffen wird. Können die Polizisten diesen Fall entwirren?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1