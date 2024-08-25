Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Der Popo-Krieg

SAT.1Staffel 4Folge 44vom 25.08.2024
Der Popo-Krieg

Auf Streife - Berlin

Folge 44: Der Popo-Krieg

45 Min.Folge vom 25.08.2024Ab 12

Eine Prügelei unter zwei Frauen sorgt für einen Einsatz bei einem Baumarkt. Grund für den Streit ist ein Mann, den beide Frauen interessant finden. Doch auch der Baumarkt spielt eine Rolle bei diesem Zickenkrieg. - Hilferufe aus einer Wohnung führen die Polizeibeamten zu einer Frau, die angibt, von ihrem Ex-Vermieter sexuell belästigt worden zu sein. Dieser bestreitet die Anschuldigungen vehement. Hat sich die Frau die Vorwürfe nur ausgedacht?

