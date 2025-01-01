Auf Streife - Berlin
Folge 47: Endstation
45 Min.Ab 12
Ein vermisst gemeldetes Kind wird in einem Linienbus gefunden. Die Mutter wird alamiert und für sie ist klar, dass der Vater der Kinder hinter der Entführung steckt. In seiner Wohnung finden die Beamten jede Menge Blut. - Ein verliebtes Pärchen wird von einem aufgebrachten Wirt beschuldigt, beim Sex auf der Toilette eine teure Vase zerdeppert zu haben. Zwischen den Scherben finden die Polizisten allerdings einen explosiven Hinweis auf einen anderen möglichen Täter.
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1