Der Fremde vom SpielplatzJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Berlin
Folge 49: Der Fremde vom Spielplatz
45 Min.Folge vom 08.09.2024Ab 12
Ein kleines Mädchen ist auf einem Spielplatz verschwunden. Ein anderes Kind hat gesehen, wie das Mädchen mit einem fremden Mann geredet hat. Wurde das Kind entführt? - Ein Ladendiebstahl wird schnell zur Nebensache, denn vor der Tür wird eine Frau von einem Mann belästigt. Plötzlich geht der Alarm im Laden los, weil die Kasse geöffnet wurde. Ein Zufall? - Ein Anwohner hat beobachtet, wie ein Mann die Plane eines LKWs aufgeschlitzt und Fracht geklaut hat.
Auf Streife - Berlin
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1