SAT.1Staffel 4Folge 58vom 29.09.2024
Folge 58: Glasregen

45 Min.Folge vom 29.09.2024Ab 12

Ein kleiner Junge wurde von einer Bierflasche verletzt, die von einem Balkon flog. Unter Verdacht steht eine Studenten-Party. Die Feierwütigen machen sich einen Spaß aus dem Besuch der Beamten, doch haben sie auch die Flasche geschmissen? - Ein gemeldeter Einbruch beginnt bizarr: Die Polizisten treffen auf den Melder, der, aufgestachelt von komischen Geräuschen, selbst in das Haus einsteigen will. Die Beamten gehen diesen nach - und finden ein Pony mitten in der Wohnung.

