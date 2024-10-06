Auf Streife - Berlin
Folge 60: Auge um Auge
45 Min.Folge vom 06.10.2024Ab 12
Ein Teenager wird bewusstlos und blutend von seiner Mutter aufgefunden. Er wollte sich mit seinem vorbestraften Onkel treffen. Hat er ihm das angetan? - Eine Fahrschülerin hat während ihrer Prüfung eine Radfahrerin angefahren und schwer verletzt. Sie ist vollkommen aufgelöst, doch weist jegliche Schuld von sich. Und auch der Fahrlehrer möchte den Vorfall am liebsten schnell vertuschen.
