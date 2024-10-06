Auf Streife - Berlin
Folge 61: Gartensauerei
44 Min.Folge vom 06.10.2024Ab 12
Ein Mann wird von seinem Nachbarn auf offener Straße angegriffen. Der Nachbar möchte sich für seinen verwüsteten Garten rächen, in dem er eigentlich seinen Hochzeitstag feiern wollte. - Zwei junge Frauen randalieren und kämpfen auf offener Straße. Die Polizisten greifen ein, aber eine von ihnen kämpft auch noch mit schlimmen Angstzuständen. Was wurde ihr angetan, dass sie so außer Kontrolle ist?
Auf Streife - Berlin
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
