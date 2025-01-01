Auf Streife - Berlin
Folge 62: Abgeschottet
45 Min.Ab 12
In einem Mehrfamilienhaus haben sich die Bewohner verbündet und bewaffnet, da ein Junge einen fremden Mann gesehen hat, den er als "Monster" beschrieb. Der "Monster-Einbrecher" muss noch vor Ort sein und soll nun gestellt werden. - Der stille Alarm in einem Supermarkt hat die Polizei alarmiert, vor Ort stürzt sofort eine Angestellte auf die Beamten zu: sie wurden ausgeraubt!
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
12
