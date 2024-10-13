Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Bäumchen wechsel dich

SAT.1Staffel 4Folge 63vom 13.10.2024
Bäumchen wechsel dich

Folge 63: Bäumchen wechsel dich

44 Min.Folge vom 13.10.2024Ab 12

Zwei Kontrolleure geraten mit einem Mann und einer Frau aneinander, die angeblich ohne Ticket gefahren sind. Während die Polizisten schlichten, fällt ihnen die Tasche des Mannes auf. - Ein Auto wurde mitsamt eines Babys auf der Rückbank gestohlen. Die Polizisten finden das verunglückte Fahrzeug, allerdings ist weder vom Baby noch vom Fahrer etwas zu sehen. - Die Polizisten werden Zeuge, wie sich eine junge Frau ihre qualmende Handtasche vom Arm reißt.

