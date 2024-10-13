Auf Streife - Berlin
Folge 64: Rückenschmerzen
45 Min.Folge vom 13.10.2024Ab 12
Zwei Jugendliche randalieren in einem Supermarkt, sie haben Tüten aufgerissen, bewerfen sich mit Essen und zerren an einer attraktiven Mitarbeiterin. - Als die Beamten dem Notruf einer Gebrauchtwagenhändlerin nachgehen, sehen sie auf dem nächtlichen Auto-Hof mehrere Lichtblitze. Als sie das Gelände mit Taschenlampen ableuchten, streift der Lichtkegel eine Teufelsfratze ... - Eine Mutter findet mit ihrer Tochter beim Ostereiersuchen eine bewusstlose Person in einem Hasenkostüm.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
