Auf Streife - Berlin
Folge 67: Knöllchen-Klara
44 Min.Ab 12
Nachdem eine Schulkameradin angefahren wurde und im Koma liegt, hält ein kleiner Junge einen Autofahrer an, der zu schnell fährt. Der Raser geht das Kind so heftig an, dass die Polizisten eingreifen müssen. - In einem Puppenladen wurde eingebrochen, das Geschäft ist verwüstet und die Inhaberin ratlos. Eigentlich sollte ihr Bruder aushelfen, der ist aber spurlos verschwunden. - Eine Frau versucht energisch, in die Wohnung eines Mannes einzudringen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1