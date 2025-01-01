Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Knöllchen-Klara

SAT.1Staffel 4Folge 67
Knöllchen-Klara

Auf Streife - Berlin

Folge 67: Knöllchen-Klara

44 Min.Ab 12

Nachdem eine Schulkameradin angefahren wurde und im Koma liegt, hält ein kleiner Junge einen Autofahrer an, der zu schnell fährt. Der Raser geht das Kind so heftig an, dass die Polizisten eingreifen müssen. - In einem Puppenladen wurde eingebrochen, das Geschäft ist verwüstet und die Inhaberin ratlos. Eigentlich sollte ihr Bruder aushelfen, der ist aber spurlos verschwunden. - Eine Frau versucht energisch, in die Wohnung eines Mannes einzudringen ...

