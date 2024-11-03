Auf Streife - Berlin
Folge 73: Die vermisste Ziege
44 Min.Folge vom 03.11.2024Ab 12
Auf einem Marktplatz frisst eine herrenlose Ziege genüsslich das Gemüse von einem Stand. Die Polizisten entdecken Blut am Fell des Tieres, das allerdings nicht von der Ziege stammt. - Ein Anrufer hat einen schrecklichen Verdacht: er glaubt, dass auf dem Nachbargrundstück eine Leiche vergraben wurde. - In einem Tattoostudio randaliert ein aufgebracher Vater. Er hat dem Tätowierer ein häßliches Motiv auf die Stirn tätowiert ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1