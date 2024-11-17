Einen Stern, der meinen Namen trägtJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Berlin
Folge 75: Einen Stern, der meinen Namen trägt
Folge vom 17.11.2024
In einem Tonstudio hören die Polizisten ungewöhnliche "Musik": Ein junger Mann verprügelt einen Musikproduzenten, da dieser angeblich seine jüngere Schwester sexuell belästigt hat. Diese sitzt weinend in einer Ecke. - Eine Politesse wird zwischen zwei Autos fast zerquetscht. Als die Beamten die Politesse befreien, sehen sie, dass sie auch noch schwanger ist. Der Fahrer allerdings tut so, als wäre alles ein Unfall gewesen.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
12
