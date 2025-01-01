Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 78
Folge 78: Oben Drohne

44 Min.Ab 12

Eine Drohne belästigt eine Frau und ihren Sohn. Beim Versuch, das Gerät einzufangen, hat sich der Teenager verletzt. Doch die Drohne ist nicht durch Zufall vor Ort. - Ein Notruf führt die Beamten zu einem Park, wo Jugendliche blutüberströmt mit einer Schusswaffe herumlaufen. - Eine aufgeregte Mutter ruft die Polizei: Zwei ältere, ihr fremde Damen feiern ausgelassen eine Party in ihrer Wohnung, sie tragen aufreizende Wäsche und feiern zwischen BHs, Sexspielzeug und Höschen ...

