Auf Streife - Berlin
Folge 78: Oben Drohne
44 Min.Ab 12
Eine Drohne belästigt eine Frau und ihren Sohn. Beim Versuch, das Gerät einzufangen, hat sich der Teenager verletzt. Doch die Drohne ist nicht durch Zufall vor Ort. - Ein Notruf führt die Beamten zu einem Park, wo Jugendliche blutüberströmt mit einer Schusswaffe herumlaufen. - Eine aufgeregte Mutter ruft die Polizei: Zwei ältere, ihr fremde Damen feiern ausgelassen eine Party in ihrer Wohnung, sie tragen aufreizende Wäsche und feiern zwischen BHs, Sexspielzeug und Höschen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1